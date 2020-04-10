Экономика Официальный и реальный курсы валют в Украине - почем доллар и евро

2020-04-10 11:15 153

Нацбанк Украины установил на 10 апреля курс доллара на уровне 27,25 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки доллар подорожал на 6 коп. Изменился и официальный курс европейской валюты. Евро подорожал на 6 коп. и составил 29,63 грн.

На наличном рынке также произошли изменения. Так, средний курс доллара в украинских обменниках составляет 27,10-27,50 грн. Как сообщает финпортал "Минфин, по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 11 коп.

Евро в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже вырос в цене на 5 коп., составив 29,30-30,00 грн. Рубль немного подорожал в продаже, составив 0,320-0,370 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай, что будет с долларом и гривной