Коронавирус видео Украинцы массово возвращаются из ЕС - на на границе творится что-то невероятное

2020-04-13 09:40 408

Українці масово повертаються з Угорщини додому на Великодні свята. В умовах введеного карантину через коронавірус на кордоні з цією країною залишається відкритим пункт пропуску “Чоп (Тиса) – Захонь” в Закарпатській області, де не припинено пропуск суміжною стороною для автомобілістів.

Саме там зараз і спостерігається ажіотаж. Про це розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram і опублікував відео, зняте з боку Угорщини.

За його словами, українці поспішають з Європи додому на Великдень (християни відзначають в цьому році 19 квітня).

“На парковці біля кордону купа авто чеською, угорською та реєстрацією інших країн”, – зазначив журналіст.

Крім того, він показав на кадрах велику кількість автобусів, які привезли людей.

Нагадаємо, що розпорядженням Кабміну з 17 березня по 24 квітня держкордон закритий для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. Як розповіли в Держприкордонслужбі, виняток – лише для легкових авто і тільки деяких груп іноземців.

Де зараз можна перетнути кордон автотранспортом

На кордоні з Білоруссю:

в Чернігівській області: “Сеньківка – Веселівка”, “Нові Яриловичі – Нова Гута”, “Славутич – Комарин”;

в Житомирській області: “Виступовичі – Нова Рудня”;

у Волинській області: “Доманове – Мокрани”.

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: “Краківець – Корчова”;

у Волинській області: “Ягодин – Дорохуськ”.

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: “Ужгород – Вишнє-Нємецьке”.

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: “Чоп (Тиса) – Захонь”.

На кордоні з Румунією:

в Закарпатські області: “Дякове – Халмеу”;

в Чернівецькій області: “Порубне – Сірет”.

в Одеській області: “Паланка – Маяки – Удобне”, “Старокозаче – Тудора”, “Рені – Джюрджюлешть”;

у Вінницькій області: “Могилів-Подільський – Отач”.

На кордоні з РФ:

в Харківській області: “Гоптівка – Нехотєєвка”;

в Сумській області: “Юнаківка – Суджа”, “Бачівськ – Троєбортне»”;

в Чернігівській області: “Сеньківка – Нові Юрковичі”;

в Луганській області “Мілове – Чертково”.

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