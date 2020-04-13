Коронавирус видео Украинцы массово возвращаются из ЕС - на на границе творится что-то невероятное

2020-04-13 09:40 408
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Українці масово повертаються з Угорщини додому на Великодні свята. В умовах введеного карантину через коронавірус на кордоні з цією країною залишається відкритим пункт пропуску “Чоп (Тиса) – Захонь” в Закарпатській області, де не припинено пропуск суміжною стороною для автомобілістів.

Саме там зараз і спостерігається ажіотаж. Про це розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram і опублікував відео, зняте з боку Угорщини. 

За його словами, українці поспішають з Європи додому на Великдень (християни відзначають в цьому році 19 квітня).

“На парковці біля кордону купа авто чеською, угорською та реєстрацією інших країн”, – зазначив журналіст.

Крім того, він показав на кадрах велику кількість автобусів, які привезли людей.

Нагадаємо, що розпорядженням Кабміну з 17 березня по 24 квітня держкордон закритий для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. Як розповіли в Держприкордонслужбі, виняток – лише для легкових авто і тільки деяких груп іноземців.

Де зараз можна перетнути кордон автотранспортом

На кордоні з Білоруссю:

  • в Чернігівській області: “Сеньківка – Веселівка”, “Нові Яриловичі – Нова Гута”, “Славутич – Комарин”;
  • в Житомирській області: “Виступовичі – Нова Рудня”;
  • у Волинській області: “Доманове – Мокрани”.

На кордоні з Польщею:

  • у Львівській області: “Краківець – Корчова”;
  • у Волинській області: “Ягодин – Дорохуськ”.

На кордоні зі Словаччиною:

  • у Закарпатській області: “Ужгород – Вишнє-Нємецьке”.

На кордоні з Угорщиною:

  • у Закарпатській області: “Чоп (Тиса) – Захонь”.

На кордоні з Румунією:

  • в Закарпатські області: “Дякове – Халмеу”;
  • в Чернівецькій області: “Порубне – Сірет”.
  • в Одеській області: “Паланка – Маяки – Удобне”, “Старокозаче – Тудора”, “Рені – Джюрджюлешть”;
  • у Вінницькій області: “Могилів-Подільський – Отач”.

На кордоні з РФ:

  • в Харківській області: “Гоптівка – Нехотєєвка”;
  • в Сумській області: “Юнаківка – Суджа”, “Бачівськ – Троєбортне»”;
  • в Чернігівській області: “Сеньківка – Нові Юрковичі”;
  • в Луганській області “Мілове – Чертково”.

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