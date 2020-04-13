Українці масово повертаються з Угорщини додому на Великодні свята. В умовах введеного карантину через коронавірус на кордоні з цією країною залишається відкритим пункт пропуску “Чоп (Тиса) – Захонь” в Закарпатській області, де не припинено пропуск суміжною стороною для автомобілістів.
Саме там зараз і спостерігається ажіотаж. Про це розповів журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram і опублікував відео, зняте з боку Угорщини.
За його словами, українці поспішають з Європи додому на Великдень (християни відзначають в цьому році 19 квітня).
“На парковці біля кордону купа авто чеською, угорською та реєстрацією інших країн”, – зазначив журналіст.
Крім того, він показав на кадрах велику кількість автобусів, які привезли людей.
Нагадаємо, що розпорядженням Кабміну з 17 березня по 24 квітня держкордон закритий для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення. Як розповіли в Держприкордонслужбі, виняток – лише для легкових авто і тільки деяких груп іноземців.
Де зараз можна перетнути кордон автотранспортом
На кордоні з Білоруссю:
На кордоні з Польщею:
На кордоні зі Словаччиною:
На кордоні з Угорщиною:
На кордоні з Румунією:
На кордоні з РФ:
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