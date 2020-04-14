Экономика Курс доллара на сегодня стал неожиданностью - что делать с валютой

2020-04-14 12:41 327

НБУ установил на 14 апреля курс доллара на уровне 27,04 грн., сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с понедельником доллар официальноподешевел на 16 коп. Евро также подешевело, но не так значительно, всего на 3 коп. Курс единой валюты ЕС сегодня составляет 29,53 грн.

Средний курс доллара в украинских банках и обменках составляет 26,80-27,25 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подешевел на 20 коп., а в продаже - на 15 коп.

Евро в покупке подешевел на 10 коп., а в продаже - на 23 коп., составив 29,10-29,72 грн. Рубль немного подорожал в покупке, составив 0,320-0,370 грн.

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