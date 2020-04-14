Политика Еще одна страна ЕС отменяет карантин, чтобы не разрушить экономику

2020-04-15 09:10 330
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В Польше с 19 апреля планируют "медленно размораживать экономику", которая остановилась из-за пандемии COVID-19.

Как заявил министр здравоохранения Лукаш Шумовский, если бы в стране не было ограничительных мер, количество пациентов в Польше достигло бы десятков тысяч человек.

При этом уже рассматривается смягчение ограничений на посещение магазинов. Сейчас количество покупателей ограничено на число касс в магазинах (если есть, например, пять касс, то одновременно в магазине могут находиться 15 человек). Правительство хочет изменить этот лимит и привязать количество покупателей к площади магазина.

На первом этапе также будут открыты парикмахерские и салоны красоты - с ограничением на одновременный прием клиентов. В то же время с 16 апреля в Польше вводится обязательное ношение масок в общественных местах.

"В мире, в местах, где намного выше температура и много солнца, есть вирус, есть эпидемия. Поэтому я не ожидаю, что эпидемия вдруг исчезнет в июне-июле. Мы будем бороться с ней в течение года", - заявил глава Минздрава.

По состоянию на сегодня в Польше подтверждены около 7 тысяч случаев заражения коронавирусом, включая 251 летальный исход. Всего выздоровевших 618 пациентов.

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