Мир фото Раскрыта тайна самого необычного астероида - Оумуамуа под туманной оболочкой скрывает...

2020-04-15 15:14 174

Как сообщает научный журнал Nature Astronomy, специалисты провели компьютерное моделирование и нашли возможное объяснение необычной формы космического тела - межзвездного астероида Оумуамуа.

Этот загадочный астероид имеет вытянутую форму и не окружен привычной для космических тел такого рода туманной оболочкой. Из-за этого некоторые ученые считали, что он мог быть создан искусственно внеземной цивилизацией.

По результатам исследования, такие астероиды могут образовываться при фрагментации родительских тел, проходящих слишком близко к звездам.

Их обломки выбрасываются в межзвездное пространство, а поверхность астероида будет плавиться.

Такая кора обеспечит астероиду структурную стабильность вытянутой формы.

Приливное разрушение также снижает количество летучих веществ, что объясняет цвет поверхности Оумуамуа и отсутствие вокруг него туманной оболочки.

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