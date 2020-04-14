Как сообщает научный журнал Nature Astronomy, специалисты провели компьютерное моделирование и нашли возможное объяснение необычной формы космического тела - межзвездного астероида Оумуамуа.
Этот загадочный астероид имеет вытянутую форму и не окружен привычной для космических тел такого рода туманной оболочкой. Из-за этого некоторые ученые считали, что он мог быть создан искусственно внеземной цивилизацией.
По результатам исследования, такие астероиды могут образовываться при фрагментации родительских тел, проходящих слишком близко к звездам.
Их обломки выбрасываются в межзвездное пространство, а поверхность астероида будет плавиться.
Такая кора обеспечит астероиду структурную стабильность вытянутой формы.
Приливное разрушение также снижает количество летучих веществ, что объясняет цвет поверхности Оумуамуа и отсутствие вокруг него туманной оболочки.
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