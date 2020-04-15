Экономика Как не стать жертвой мошенников во время карантина - советы банкиров

2020-04-15 15:46 132

Банки стараются беспокоить клиентов как можно реже и лишь через официальные каналы коммуникации, поэтому информация из сомнительного источника должна насторожить клиента. Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного онлайн «Финклубом».

«Если вы пытаетесь выяснить, с кем общаетесь – с сотрудником или мошенником, нужно обращать внимание на смысловую нагрузку, тематику, о чем идет разговор и что собственно запрашивает у вас собеседник. Ключевая цель мошенника – получить конфиденциальную информацию, которая поможет ему осуществить несанкционированную платежную операцию», – рассказал руководитель направления по противодействию мошенничеству Альфа-Банка Юрий Хмеленко.

Мошенники пытаются выяснить CVV-код, OTP-пароли и другие данные.

«Это табуированная информация, которую никогда и ни при каких обстоятельствах сотрудник банка не будет спрашивать. Но это то, что мошенники под разными предлогами могут запросить у клиента», – перечислил он.

«Не надо использовать подозрительные сайты, многие из которых поддельные, в «кабинетах» которых просят зарегистрироваться. Надо чаще менять коды доступа, должен быть включен 3-D Secure и надо оставаться внимательным», – говорит председатель правления Идея Банка Михаил Власенко.

Директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов уверяет, что «любую коммуникацию, которую вы не ждете, лучше прекратить», поскольку она может быть мошеннической, и лучше самостоятельно связаться с банком по проверенным каналам связи.

«Коммуникация как будто от банка: вы ее прекратили, не продолжили, не кликнули, не перезвонили, не ответили на СМС. После этого вам надо посмотреть номер банка в телефоне, на карте или на сайте, перезвонить и уточнить, соответствует ли действительности полученная перед этим информация. В 100% случаев вам скажут, что «нет, не соответствует», – пояснил он.

И даже «вроде бы» номер банка может оказаться подделкой.

«Знакомые номера не всегда являются реальными. Мошенники научились приобретать так называемые альфа-номера, с которых банки рассылают СМС своим клиентам, в других странах, регистрировать на такое имя банка, чтобы одна из букв в названии была написана из другого алфавита. И мы, получая СМС, думаем, что с нами коммуницирует банк», – рассказал эксперт.

Если человек получил СМС и видит в телефоне две «ветки» общения с банком – длинную и короткую, то «вы можете быть уверены, что это подстановка короткого номера».

«То же самое со звонком из банка. Мошенники имеют технический способ подменять входящий звонок. И мы будем думать, что это звонок из банка, а это звонок от мошенников», – предупредил он.

Заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников советует клиентам не сообщать никому персональные и конфиденциальные данные, номера карт, коды доступа.

«Не переходите по ссылкам в СМС-сообщениях, которые приходят с незнакомых номеров. Используйте для расчетов только проверенные онлайн-сервисы и сайты, пользуйтесь сервисами только своего банка, когда речь идет об управлении вашими лимитами на карты и платежи», – перечислил он.

Чтобы обезопасить клиента, банки ввели двухфакторную идентификацию.

«Одного логина и пароля недостаточно. Банк либо отправляет пароль, либо пуш-сообщение. Вторая защита – использование зашифрованных каналов связи. Третья – мониторинг активности клиента. Есть еще ряд факторов», – говорит зампред правления Банка Форвард Андрей Прусов.

Источник: Finclub.net

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