Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня

2020-04-16 09:39 192
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

На сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрит изменения в регламент, в случае принятия которых на пленарном заседании больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, отклоненные комитетом.

На повестке дня 16 апреля также рассмотрение во втором чтении законопроекта, который может разрешить Кабинету министров определять территории территориальных общин.

Кроме того, в планах парламента законопроект об оборонных закупках, направленный на помощь и защиту национального производителя.

На рассмотрение в первом чтении вынесен проект закона относительно усиления ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей.

Рада также рассмотрит ратификацию Соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай все самое важное о политике и экономике

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Рада разблокировала подписание закона о земле

2020-04-13 16:30 525

В понедельник Рада попытается разблокировать открытие рынка земли

2020-04-10 13:14 618

Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет страны, измененный из-за карантина

2020-04-10 09:10 813

В Раде уже нашли способ заблокировать старт свободного рынка земли

2020-04-01 13:44 1512

Еще новости в разделе "Политика"

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня

2020-04-16 09:39 192

Еще одна страна ЕС отменяет карантин, чтобы не разрушить экономику

2020-04-15 09:10 531

Кредит МВФ под угрозой - в Минфине вспомнили про еще одно условие

2020-04-13 11:43 1164

Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет страны, измененный из-за карантина

2020-04-10 09:10 813
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня 2020-04-16 09:39 192
Еще одна страна ЕС отменяет карантин, чтобы не разрушить экономику 2020-04-15 09:10 531
Кредит МВФ под угрозой - в Минфине вспомнили про еще одно условие 2020-04-13 11:43 1164
Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет страны, измененный из-за карантина 2020-04-10 09:10 813

Лента

12:14 В Евросоюзе начали ослаблять карантин - открывают школы и детские сады
ПОЛНЫЙ СПИСОК 11:43 Где на въездах в Киев измеряют температуру - что будет, если она повышена
11:15 Число зараженных в Украине достигло критической отметки - самые опасные регионы
10:41 Доллар к концу недели начал дорожать в два раза быстрее чем евро
фото 10:12 В Киеве срочно закрыли городскую больницу у всего персонала подтвердился COVID-19
09:39 Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня
09:16 Кличко пошел на крайние меры - сегодня на въездах в Киев выставлены особые блокпосты
08:43 Пожар в Чернобыльском лесу - какой радиационный фон в Киеве и области
08:11 ВОЗ озвучил способы остановить распространение коронавируса по миру
видео 07:08 Лучшие фильмы о том, каким будет наше будущее - смотреть онлайн