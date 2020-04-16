Политика Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня

2020-04-16 09:39 192

На сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрит изменения в регламент, в случае принятия которых на пленарном заседании больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, отклоненные комитетом.

На повестке дня 16 апреля также рассмотрение во втором чтении законопроекта, который может разрешить Кабинету министров определять территории территориальных общин.

Кроме того, в планах парламента законопроект об оборонных закупках, направленный на помощь и защиту национального производителя.

На рассмотрение в первом чтении вынесен проект закона относительно усиления ответственности за повреждение телекоммуникационных сетей.

Рада также рассмотрит ратификацию Соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

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