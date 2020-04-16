Экономика Доллар и евро в Украине - насколько официальный курс отличается от реального

2020-04-16 13:40 243

Сегодня, 16 апреля, средний курс доллара в украинских банках и обменных пунктах составил 27,15-27,50 грн.

Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подорожал на 10 коп., а в продаже остался на прежнем уровне.

Евро в покупке остался на прежнем уровне, а в продаже подорожал на 10 коп., составив 29,30-29,90 грн.

Российский рубль немного подорожал в продаже, составив 0,320-0,370 грн.

Напомним, НБУ установил на сегодня курс доллара на уровне 27,22 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

По сравнению с предыдущим рабочим днем (среда, 15 апреля) доллар подорожал на 14 коп.

Европейская валюта такде подорожала, но на 7 коп. Официальный курс евро по состоянию на данное время составляет 29,63 грн.

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