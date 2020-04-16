Экономика Простой способ обезопасить деньги на карте - мошенники такого не ожидают

2020-04-17 20:31 138
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Банковские клиенты могут уменьшить шансы мошенников получить доступ к их номеру мобильного телефона, который используется для проведения финансовых операций. Об этом банкиры рассказали в ходе круглого стола, проведенного онлайн украинским  «Финклубом».

«Сегодня и на ближайшее будущее клиентам целесообразно установить запрет на удаленную замену сим-карты у своего мобильного оператора», – советует заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.

Схема с перевыпуском сим-карты клиентов, которые пользуются предоплаченной связью мобильных операторов, не нова, но она активно используется, говорит заместитель председателя правления Банка Форвард Андрей Прусов. Он рассказал, как мошенники получают доступ к сим-карте клиента.

«Звонок клиенту банка происходит якобы от мобильного оператора. Под эгидой проверки качества обслуживания, проверки удовлетворенности или предложения расширить спектр услуг клиенту предлагается повысить пакет обслуживания, подключить допуслуги за ту же цену. После этого клиент должен сообщить OTP-пароль, по итогам использования которого сим-карта клиента перевыпускается на мошенников и карточка клиента блокируется», – рассказал Андрей Прусов.

Директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов знает, как можно этого избежать с помощью личного кабинета пользователя предоплаченной связи.

«Советуйте клиенту, что если он не знает, что у него, как у предоплаченного клиента, есть кабинет на сайте оператора мобильной связи, и он не пользуется им, то мошенники об этом знают. Поэтому нужно зарегистрироваться, запретить переадресацию СМС и звонков», – сообщил Александр Карпов.

Источник: Finclub.net

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Экономика

Простой способ обезопасить деньги на карте - мошенники такого не ожидают 2020-04-17 20:31 138
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