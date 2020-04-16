Политика Рада закрыла лазейку для блокирования принятых в первом чтении законов

2020-04-16 15:16 174
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1043, который предусматривает рассмотрение отклоненных комитетом поправок к законопроекту только в случае принятия парламентом отдельного процессуального решения. "За" проголосовали 242 нардепа.

Парламент закрепил в Регламенте ВРУ норму, согласно которой на пленарных заседаниях больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, которые отклоненные комитетом.

В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов (но не менее 500 поправок), он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю Рады. А решение о рассмотрении по специальной процедуре могут принять только 226 голосами. (До этого настоять на рассмотрении поправки мог один народный депутат).

Согласно закону, специальна процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а внефракционный депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

Данный закон приняли чтобы ускорить рассмотрение законопроекта о банках, который 30 марта Верховная Рада поддержала за основу. Ко второму чтению в этот проект закона подали 16 тыс. поправок.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай все самое важное о политике и экономике

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня

2020-04-16 09:39 300

Как не стать жертвой мошенников во время карантина - советы банкиров

2020-04-15 15:46 387

В НБУ рассказали, как будут работать банки на Пасху и майские праздники

2020-04-14 22:00 729

Украинские банки массово вводят кредитные каникулы

2020-04-14 19:00 489

Еще новости в разделе "Политика"

Рада закрыла лазейку для блокирования принятых в первом чтении законов

2020-04-16 15:16 174

Закон о едином счете для уплаты налогов и сборов уже подписан - что изменится

2020-04-16 13:11 207

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня

2020-04-16 09:39 300

Еще одна страна ЕС отменяет карантин, чтобы не разрушить экономику

2020-04-15 09:10 561
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Рада закрыла лазейку для блокирования принятых в первом чтении законов 2020-04-16 15:16 174
Закон о едином счете для уплаты налогов и сборов уже подписан - что изменится 2020-04-16 13:11 207
Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 16 апреля - повестка дня 2020-04-16 09:39 300
Еще одна страна ЕС отменяет карантин, чтобы не разрушить экономику 2020-04-15 09:10 561

Лента

17:30 Лукашенко о пандемии коронавируса: Это хороший урок для наркоманов и курцов
17:00 Новые вакансии на рынке труда обнулились – НБУ
16:47 Вступает в силу «огненный» закон, из украинцев вытрясут десятки тысяч гривен: что известно
16:30 Выпускных не будет: в МОН разочаровали школьников старших классов
видео 16:18 Киев накрыла пыльная буря: главные правила, как уберечься
15:45 Вспышка COVID-19 зафиксирована в еще одном известном монастыре в Киеве
15:16 Рада закрыла лазейку для блокирования принятых в первом чтении законов
14:44 Каждый четвертый из зараженных COVID-19 в Украине - работник медицины
14:12 Вернувшиеся из-за границы начали массово выходить из самоизоляции
13:40 Доллар и евро в Украине - насколько официальный курс отличается от реального