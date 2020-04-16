Политика Рада закрыла лазейку для блокирования принятых в первом чтении законов

2020-04-16 15:16 174

Сегодня Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 1043, который предусматривает рассмотрение отклоненных комитетом поправок к законопроекту только в случае принятия парламентом отдельного процессуального решения. "За" проголосовали 242 нардепа.

Парламент закрепил в Регламенте ВРУ норму, согласно которой на пленарных заседаниях больше не будут рассматривать поправки к законопроектам, которые отклоненные комитетом.

В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов (но не менее 500 поправок), он может рассматриваться по специальной процедуре. Инициировать специальную процедуру могут не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю Рады. А решение о рассмотрении по специальной процедуре могут принять только 226 голосами. (До этого настоять на рассмотрении поправки мог один народный депутат).

Согласно закону, специальна процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении пяти поправок, а внефракционный депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

Во время рассмотрения законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут.

Данный закон приняли чтобы ускорить рассмотрение законопроекта о банках, который 30 марта Верховная Рада поддержала за основу. Ко второму чтению в этот проект закона подали 16 тыс. поправок.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай все самое важное о политике и экономике