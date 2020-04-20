Экономика В Китае из-за COVID-19 произошло беспрецедентное падение экономики

2020-04-20 11:15 258

Самая мощная экономика мира понесла серьезные потери из-за COVID-19. Так, в связи с пандемией коронавируса, чистая прибыль компаний Китая, принадлежащих правительству, в первом квартале 2020 года упала на 58,8% (в годовом исчислении).

"Беспрецедентное падение произошло из-за снижения прибыли в авиации, автомобилестроении, туризме и нефтяной промышленности, которые были разрушены кризисом коронавируса", - заявил пресс-секретарь Госкомиссии по надзору и управлению госактивами (SASAC) Пэн Хуаган.

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Чиновник заверил, что государство будет прилагать усилия для предотвращения банкротства государственных капиталовложений, снижения оплаты труда и увольнений персонала.

Напомним, вспышка нового коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. После того, как в Китае от вспышки коронавируса умерли 17 человек, власти китайского города Ухань распорядились перекрыть все пути дорожного и авиасообщения. После введения карантина в провинции Хубэй превентивные меры расширили и десятки городов в других регионах страны.

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