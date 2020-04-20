Коронавирус Переговоры Зеленского и Путина: украинцев поразили новым планом, что будет с "нормандской встречей"

2020-04-20 18:00 258
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Стало известно, состоится ли в ближайшее время встреча "нормандской четверки" и в каком формате она будет происходить

Об этом рассказал в интервью министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

Отметим, встреча в нормандском формате должна была состояться в апреле в Берлине, но китайский вирус, что захватил мир, внес свои коррективы.

По словам Резникова, несмотря на пандемию, обсуждения встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России продолжаются на постоянной основе. Резников подчеркнул, что политические советники членов "нормандской четверки" делают все возможное, чтобы очередной саммит смог состояться. Министр добавил, что рассматривается варинат провести встречи по видеосвязи.

"Будет ли саммит в Берлине в ближайшее время физически? Конечно, это вопрос, в частности и безопасности лидеров с точки зрения пандемии. Но мы же с вами сегодня общаемся в видеорежиме. Соответственно, теоретически, можно было бы провести и саммит в таком формате. Это не является большой проблемой", – отметил Резников.

Ранее сообщалось, что украинский политолог Михаил Басараб прокомментировал у себя на страничке в соцсети Фейсбук войну Украины с Россией и что поменялось за время президенства Владимира Зеленского. По его мнению, мира с Россией нет и не будет, несмотря на все уступки Зеленского и главы ОП Андрея Ермака Кремлю, потому что Путину мир не нужен, а украинская нация не примет капитуляции.

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