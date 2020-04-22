Экономика Что происходит с долларом и евро - неожиданный курс на сегодня

2020-04-22 10:38 351

Нацбанк Украины установил на среду, 22 апреля, курс доллара на уровне 27,08 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 1 коп.

В США ДОКАЗАЛИ: ВСЕ, ЧТО ЗНАЕМ О COVID-19 - БОЛЬШАЯ ОШИБКА

Евро подешевел на 8 коп. и составил 29,35 грн. Российский рубль немного подешевел и составляет 0,351 грн.

Между тем, нредний курс доллара в украинских обменниках составляет 27,03-27,40 грн. Как сообщает "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем, доллар в покупке подорожал на 3 коп., а в продаже остался на предыдущем уровне.

Евро в покупке подорожал на 5 коп., а в продаже подешевел на 5 коп. и составляет 29,10-29,70 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай что будет с валютой и гривной в 2020 году