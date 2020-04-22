Политика Стала известна дата и время внеочередного заседания Верховной Рады

2020-04-22 14:16 243

Верховная Рада Украины 24 апреля соберется на внеочередное заседание, сообщила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, передает Интерфакс.

"Да, в пятницу в 13.00 – внеочередное заседание. И могут состояться два внеочередных заседания", - сказала Кравчук

Напомним, ранее комитет Рады начал рассматривать правки к закону о банках. Когда закон вынесут на голосование не известно.

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На прошлой неделе Рада приняла законопроект об изменениях в регламент, которые позволят избавиться от "законодательного спама".

Этот закон решили принять после того, как депутаты подали рекордные 16,5 тысяч правок в закон о банках.

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