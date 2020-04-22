Коронавирус Коронабизнес: Кто заработал сотни миллионов долларов на карантине и пандемии

2020-04-24 08:31 114
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Пандемия коронавируса принесла сервису Netflix рекордные количество подписок и колоссальные прибыли.

Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на отчет компании, с начала пандемии на стриминговый сервис подписались 15,7 млн человек.

Кроме того, прибыль компании за январь-март 2020 года составила 709 млн долларов. Этот показатель в два раза выше по сравнению с аналогичным периодом за 2019 год.

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Так, общее число подписчиков Netflix превысило 182 млн. В компании отметили, что ожидают снижения количества подписчиков, когда режим самоизоляции закончится.

Напомним, ранее компании Netflix и Disney временно остановили кинопроизводство. Из-за простоя стриминговые площадки лишатся нового контента. 

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