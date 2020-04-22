Политика видео Война, зарплаты и перезагрузка МВД: главные тезисы Зеленского в фильме о годе президентства

2020-04-22 20:00 177

22 апреля на официальных страницах президента Украины Владимира Зеленского, а также на национальных телеканалах показали фильм, который был посвящен годовщине со дня избрания его главой государства.

Журналисты собрали главные тезисы выступления президента в данной документальной ленте.

Весна пришла, а где посадки?

Зеленский выразил свое разочарование тем, что граждане ожидают обещанных им год назад наказаний коррупционеров, но у него нет таких полномочий.

"Весна придет сажать будем". Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорят "где посадки?". Я действительно этого хочу и это будет, но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и говорить "где результат? Мы обещали людям ", другая часть граждан начинает говорить" ты президент, это не твои полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей "... Чего они хотят больше, посадок или влияния президента?" - задался вопросом глава государства.

Зеленский добавил, что он не влияет на правоохранительные органы напрямую. При этом глава государства выразил уверенность в том, что должно быть влияние в виде еженедельных вопросов о результатах работы.

Снятие депутатской неприкосновенности

По словам президента, даже новый состав парламента выразил возмущение данным законопроектом. Несмотря на это, монобольшинство смогло принять проект и выполнить обещание.

"В Украине еще не было такого парламента. По возрасту он младше любого созыва, он ментально другой. Особенно партия "Слуга народа" – да, она разная, их много. Но результат есть результат: 180 законов было принято за 8 месяцев", - сказал Зеленский.

Закон об импичменте

Глава государства подчеркнул, что решил стать первым в истории независимой Украины и внес в Верховную Раду законопроект, который не хотели принимать на протяжении 30 лет.

Смены в Кабинете министров

По словам Зеленского, правительством должен командовать премьер, но при этом президент должен следить за его работой.

"Если какой-то министр завалил работу, не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять и делать все, чтобы менять его на другого. Будем так делать, пока не сформируем идеальное правительство, где каждый будет на своем месте", – пояснил он.

Работа без выходных и семья

Зеленский признался, что сейчас работает без выходных. По его словам, это ответственная страница не только его жизни, но и семьи.

Полная перезагрузка судебной системы

По словам Зеленского, в Украине с момента провозглашения независимости была выстроена судебная система, которая не работает справедливо. Глава государства подчеркнул, что поддерживает ее полную перезагрузку.

Правоохранительный "хаос" в Украине

Зеленский признался, что не понимает, для чего Украине сразу пять правоохранительных органов. Он считает, что такое их количество влечет за собой размывание ответственности. Поэтому выступает за их перезагрузку.

Также Зеленский добавил, что готов сменить генерального прокурора Украины, если новый руководитель ведомства не выполнит возложенные на него обязательства.

Зарплаты чиновников

По словам Зеленского, сейчас украинский чиновник зарабатывает максимум 47 тысяч гривен, а раньше его оклад составлял миллионы.

"Мы только начали перезагружать власть в стране. Мы сверху – президент, правительство, парламент. Все государственные предприятия, все наблюдательные советы – это все нужно перезагружать. Только тогда страна может иметь шанс вылезти из этой пропасти", - сказал он.

Война на Донбассе

Зеленский выразил уверенность, что к 2024 году Украине войну на Донбассе удастся остановить. Глава государства пообещал, что процесс переговоров попытаются ускорить, а вскоре – будут результаты.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать год, готов работать год... Никто страну не сдал, ничего такого не подписано, говорили, я буду на коленях стоять, ничего этого не сделано... Частичные победы, наверное, есть, но будем ждать полного результата. Когда действительно мы вернем наши территории в Украину", - сказал он.

Медицинская реформа

Во время пандемии коронавируса COVID-19 стали заметными все недостатки медицинской реформы, отметил Зеленский. По его словам, единственное, что имеет сейчас украинская медицина – хороший медицинский персонал.

"Сейчас очень много вопросов к медицинской реформе. Коронавирус показал, что это за медицинская реформа. Он показал: больницы не готовы, количество инфекционных коек не готово к такому вызову, заработная плата врачей очень мала, инфраструктуры медицинской нет.

Я вам скажу, у нас было 5 неработающих лабораторий, сейчас работающих - 35. У нас аппаратов ИВЛ более или менее работающих, не было даже тысячи в стране, где 40 млн населения. Были просрочены маски. Просто какой-то позор. Мы видим сейчас, что после коронавируса нужно изменить полностью подход, мы только сейчас понимаем, что у нас есть", - сказал он.

Возвращение пленных с Донбасса

По словам Зеленского, за одного защитника Украины он готов отдать 50 или и 100 беркутовцев.

"Я так считаю – со мной могут не согласиться многие украинцы – но я уверен, что я прав: за одного нашего военного я бы отдал 50, 100 беркутовцев.

Для меня ценнее возвращать наших героев – для меня они все герои, которые защищали и защищают Украину – это и есть наше сокровище. Мы возвращаем всех наших украинцев", - сказал он.

Об иностранной разведке

Зеленский выразил мнение, что другие страны благосклонно относятся к Украине из-за него.

"Мы со всеми мировыми лидерами познакомились. Они поняли, чего я хочу, к чему я стремлюсь. У них у всех работает разведка. Прекрасно работает разведка. Они знают, что я ни копейки не взял, не украл, никому ничего не должен. С НАТО отношения есть, с ЕС прекрасные отношения с МВФ мы подпишем меморандум, мы получим 8 млрд и еще там пару миллиардов от других европейских финансовых институтов... Мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить по каким причинам. Это не важно. У нас с Америкой прочные отношения сейчас", - добавил глава государства.

Создание современной государственной авиакомпании

По словам Зеленского, в его планах начать работу над этим вопросом. Он хочет, чтобы авиакомпания имела исключительно украинский авиапарк.

"Стратегические объекты должны оставаться государственными, в них должно вкладывать деньги государство. "Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты.

Где наши "АН-ы"? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию.

Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал он.

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