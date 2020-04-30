Экономика Крупнейшие экономики мира из-за COVID-19 упали - такого в истории еще не было

2020-04-30 13:44 78

Из-за пандемии коронавируса крупнейшие экономики мира показывают рекордное падение в первом квартале 2020 года.

В первом квартале французская экономика упала на 5,8%. Согласно данным Национального института статистики и экономических исследований, этот спад - самый мощный за весь период мониторинга ВВП страны, ведущегося с 1949 года.

Он существенно превзошел данные за первый квартал кризисного 2009 года - тогда был зафиксирован спад в 1,6% ВВП. Также он превосходит и самый низкий до этого показатель 1968 года, равный 5,3% ВВП.

В свою очередь, Национальный институт статистики Испании сообщает, что ВВП страны в начале года упал на 5,2%. "Этот показатель на 5,6 пункта ниже, чем в четвертом квартале", - уточнили в институте.

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Как уточняет агентство Europa Press, речь идет о самом сильном квартальном падении с 1970 года. До этого самый большой квартальный спад ВВП королевства был зафиксирован в первом квартале 2009 года (-2,6%).

В то же время, согласно данным Нацбанка, Украина меньше пострадала от кризиса в первом квартале. За три месяца экономика страны упала на 0,5%. По прогнозам НБУ, в 2020 году экономика Украины упадет на 5%, но в 2021 году вырастет на 4,3%.

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