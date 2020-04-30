Коронавирус фото В США тела погибших от коронавируса начали складывать в грузовики

2020-05-01 11:14 180

Десятки тел были случайно обнаружены в грузовиках рядом с похоронным бюро в Бруклине, Нью-Йорк.

"Внутри грузовиков, припаркованных возле похоронного бюро на авеню Ютика в Бруклине, было несколько десятков разлагающихся тел", - сообщает New York Times.

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Полиция прибыла на место происшествия по вызову жителей ближайших домов, которые жаловались на неприятный запах из грузовиков. Сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены десятки разлагающихся тел.

Как оказалось, похоронное бюро использовало обычные грузовики для хранения тел после поломки морозильной камеры.

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В Нью-Йорке из-за большого количества летальных исходов в связи с пандемией коронавируса морги так переполнены, что власти урезали срок, в течение которого родственники должны успеть забрать тела погибших. Также в стране начали срочно устанавливать передвижные мобильные морги, которые выглядят, как обычный прицеп от фуры. Тем не менее, ситуация все еще критическая.

В настоящее время неизвестно, сколько из найденных в грузовике человек скончались от коронавируса нового типа.

По данным Worldometers, в США коронавирусом заразились более миллиона человек, более 61 тыс. человек с летальным исходом.

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