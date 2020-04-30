фото-видео видео Подборка суровых фильмов про постапокалипсис и борьбу за ресурсы

2020-05-01 10:12 171

Карантин в Украине продлен. Настоящим спасением от скуки станут фильмы, которые заставляют задуматься, переосмыслить свое отношение к природе и самому человечеству.

Итак, в сегодняшнем обзоре - лучшие фильмы о постапокалипсисе и выживании с суровых условиях, когда человечество находится на грани полного вымирания.

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Ниже ТОП самых интересных фильмов данного жанра, которые можно посмотреть онлайн без регистрации, причем смотреть бесплатно и без промокодов.

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