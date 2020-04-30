Карантин в Украине продлен. Настоящим спасением от скуки станут фильмы, которые заставляют задуматься, переосмыслить свое отношение к природе и самому человечеству.
Итак, в сегодняшнем обзоре - лучшие фильмы о постапокалипсисе и выживании с суровых условиях, когда человечество находится на грани полного вымирания.
РАСКРЫТА ЗАГАДКА ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ COVID - ОН ОПАСНЕЕ, ЧЕМ ВСЕ ВИРУСЫ
Ниже ТОП самых интересных фильмов данного жанра, которые можно посмотреть онлайн без регистрации, причем смотреть бесплатно и без промокодов.
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