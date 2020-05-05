Политика Зеленский утвердил состав переговорщиков в Минске

2020-05-05 16:30 270
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Опубликован состав украинской делегации на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске.

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Соответствующий указ подписан во вторник, 5 мая.

Кроме главы делегации, бывшего президента Украины Леонида Кучмы, в ее состав вошли:

вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Александр Мережко (заместитель главы делегации),

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

заместитель министра обороны Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что этот указ дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

Накануне стало известно, что заместителем Кучмы во главе украинской делегации будет Резников.

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