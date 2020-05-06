Экономика НБУ обновил курсы основных валют - точный курс доллара и евро на сегодня

2020-05-06 12:41 222

Украинская гривна уже почти неделю держит свои позиции. Нацбанк установил на 6 мая курс доллара на уровне 26,97 грн.

Так, за минувшие сутки американская валюта по отношению к гривне никак не изменилась.

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А вот Евро подешевело на 24 копейки. Официальный курс единой валюты стран ЕС на сегодня составил 29,26 грн.

Рубль немного подорожал, его курс составляет на данное время 0,363 грн.

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