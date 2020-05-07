Политика Ермак: Хотим вернуть оккупированный Донбасс до конца года. Если нет - план Б

2020-05-07 19:00 174
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Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию касательно возвращения оккупированных территорий Донбасса.

По словам Ермака, украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца 2020 года, однако, если этого не удастся добиться, то существует и план «Б».

При этом он подчеркнул, что украинские власти не будут ждать годами, если «та сторона не хочет прекращать войну».

«Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так», - отметил Ермак.

Он также обратил внимание на то, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, одна лишь при определенных условиях. Подчеркнув, что выборов по дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, «нужна безопасность и только потом выборы.

В свою очередь, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников отметил, что на местных выборах кампания по законодательству начинается за 90 дней до даты их проведения, а перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ должны еще сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.

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