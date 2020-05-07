Спорт Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"

2020-05-07 17:45 330

Украинские олимпийские чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных "Миротворца". Об этом сообщает сайт организации.

Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка обвинил боксеров в следующем:

"Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противники независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", - говорится на сайте "Миротворца".

Кроме того, центр "Миротворец" попросил правоохранительные органы рассмотреть данную публикацию на сайте, как заявление о совершении этими гражданами (Усик и Ломаченко) осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений.

Отметим, что Ломаченко сейчас владеет чемпионскими поясами WBA, WBO, WBC в легком весе, а Усик перешел к хэвивейту после завоевания звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весовом дивизионе.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире