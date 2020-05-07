Спорт Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"

2020-05-07 17:45 330
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Украинские олимпийские чемпионы Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу данных "Миротворца". Об этом сообщает сайт организации.

Центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка обвинил боксеров в следующем:

"Отрицание российской агрессии. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Манипуляция общественно значимой информацией. Противники независимости украинского православия от подконтрольной России (страна-агрессор) РПЦ", - говорится на сайте "Миротворца".

Кроме того, центр "Миротворец" попросил правоохранительные органы рассмотреть данную публикацию на сайте, как заявление о совершении этими гражданами (Усик и Ломаченко) осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений.

Отметим, что Ломаченко сейчас владеет чемпионскими поясами WBA, WBO, WBC в легком весе, а Усик перешел к хэвивейту после завоевания звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весовом дивизионе.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Сенат США внесли законопроект о санкциях против цензуры в Китае

2020-04-20 20:00 1035

Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности

2020-04-16 18:30 2607

УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы

2020-04-15 13:44 3687

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в мире

2020-03-11 19:00 1626

Еще новости в разделе "Спорт"

Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"

2020-05-07 17:45 330

Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой

2020-04-27 14:42 1881

Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности

2020-04-16 18:30 2607

УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы

2020-04-15 13:44 3687
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца" 2020-05-07 17:45 330
Перенесенный на год Евро-2020 по футболу снова под угрозой 2020-04-27 14:42 1881
Лигу чемпионов могут доиграть в необычном формате: подробности 2020-04-16 18:30 2607
УЕФА принял волевое решение по сокращению Лиги Чемпионов и Лиги Европы 2020-04-15 13:44 3687

Лента

20:30 Итальянская вакцина против COVID-19 впервые в истории нейтрализовала вирус в клетках человека
20:00 В Минздраве назвали медуслуги, которые будут бесплатными на втором этапе медреформы
19:30 Зеленский подписал важный закон: что изменится навсегда, «украинцы больше не смогут…»
19:00 Ермак: Хотим вернуть оккупированный Донбасс до конца года. Если нет - план Б
18:30 Шмыгаль собрался «разогреть» экономику за счет пенсионеров
18:00 Рада приняла важный закон для медиков, "воюющих" с коронавирусом: кто и какие выплаты получит
17:45 Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"
17:30 Рада приняла закон об массовом тестировании украинцев на коронавирус: что это значит
фото 17:00 Тепло и солнце возвращаются: синоптики показали карту потепления
16:30 В штате Нью-Йорк от COVID умерли более 20 тысяч