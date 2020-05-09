Коронавирус видео Военный парад в Минске 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

2020-05-09 11:00 2094

Несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию в мире, президент Белоруссии Александр Лукашенко решил не отменять парад Победы 9 мая. Глава государства отметил, что этого ждут тысячи людей.

"На сегодняшний день удается сдерживать эпидемию коронавируса в целом", - сказал он. Президент также заверил, что в стране достаточно средств индивидуальной защиты и лекарств для лечения больных атипичной пневмонией COVID-19.

Сообщается, что Парад Победы состоится в Минске 9 мая 2020 года, начало мероприятия – в 11.00 по местному времени (совпадает с киевским).

В параде примут участие более трех тысяч военнослужащих, почти две сотни единиц боевой техники, а также 42 воздушных судна. Транслировать парад будет Общенациональное телевидение.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в мире