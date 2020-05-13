Доллар и евро в Украине снова подешевели - точный курс валют на 13 мая

Первые послепраздничные рабочие дни показали положительную тенденцию укрепления гривны.
Нацбанк Украины установил на 13 мая курс доллара на уровне 26,79 грн., указано в сообщении на официальном сайте НБУ.
Так, за минувшие сутки доллар подешевел на 2 коп. Немного потеряла позиции и единая европейская валюта. Евро подешевел всего на 1 коп. Сегодня его курс составляет 29,08 грн.
Рубль также немного подорожал и сегодня его официальный курс по отношению к гривне составил 0,366 грн.
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