Экономика Доллар и евро в Украине снова подешевели - точный курс валют на 13 мая

2020-05-13 11:42 204

Первые послепраздничные рабочие дни показали положительную тенденцию укрепления гривны.

Нацбанк Украины установил на 13 мая курс доллара на уровне 26,79 грн., указано в сообщении на официальном сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки доллар подешевел на 2 коп. Немного потеряла позиции и единая европейская валюта. Евро подешевел всего на 1 коп. Сегодня его курс составляет 29,08 грн.

Рубль также немного подорожал и сегодня его официальный курс по отношению к гривне составил 0,366 грн.

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