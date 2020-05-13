Экономика Доллар и евро в Украине снова подешевели - точный курс валют на 13 мая

2020-05-13 11:42 204
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Первые послепраздничные рабочие дни показали положительную тенденцию укрепления гривны.

Нацбанк Украины установил на 13 мая курс доллара на уровне 26,79 грн., указано в сообщении на официальном сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки доллар подешевел на 2 коп. Немного потеряла позиции и единая европейская валюта. Евро подешевел всего на 1 коп. Сегодня его курс составляет 29,08 грн.

Рубль также немного подорожал и сегодня его официальный курс по отношению к гривне составил 0,366 грн.

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Экономика

Доллар и евро в Украине снова подешевели - точный курс валют на 13 мая 2020-05-13 11:42 204
Что произошло с долларом и евро - как изменился курс валют за выходные 2020-05-12 11:42 645
Дефицит бюджета: с 1 июня выплата пособий прекратится, а НДС поднимется в три раза 2020-05-12 10:14 879
НБУ укрепил гривну - доллар и евро в Украине ощутимо подешевели 2020-05-08 11:42 1545

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