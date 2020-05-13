Экономика Что будет с экономикой Украины в 2020 году - обновленный прогноз ЕБРР

2020-05-14 09:11 249

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году.

"ВВП Украины упадет на 4,5% в 2020 году в результате глобальных потрясений, связанных с коронавирусом. Банк ожидает, что экономика Украины восстановится до 5% в 2021 году", - сказано в сообщении ЕБРР.

В докладе аналитиков Банка о региональных экономических перспективах отмечается высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках для Украины.

Также эксперты уточнили, что сочетание сокращения внешнего и внутреннего спроса из-за мер общественного здравоохранения, принятых для сдерживания распространения коронавируса, сказалось на секторах производства и услуг.

"Макрофинансовые основы остаются относительно сильными и способны поглощать внешние шоки при рекордно высоком уровне иностранных резервов и низкой учетной ставке в течение шести лет", - отметили в ЕБРР.

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