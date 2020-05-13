Политика Рада ввела запрет на возвращение национализированных банков экс-владельцам

2020-05-13 13:45 111

Сегодня Верховная Рада Украины 270 голосами приняла закон о банках, который должен защитить экономику. Речь идет о так называемом "антиколомойском" документе, который исключает возможность бывших владельцев вернуть себе ранее национализированные банки.

В то же время, оппозиция заявила, что обжалует закон в Конституционном суде, который, по их словам, не соответствует 11 статьям Конституции.

Закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

При этом Нацбанк уверяет, что это не значит, что владелец банка станет беззащитным перед государством. Он сможет пойти в суд и доказывать незаконность решения НБУ, а если докажет свою правоту - подтвердить в суде, что в банке на момент вывода с рынка оставался какой-то капитал.

После этого международный аудитор должен доказать или опровергнуть наличие в банке капитала. "Также он может претендовать на компенсацию упущенной выгоды и морального ущерба. Это называется компенсация убытков", - пояснили в НБУ суть закона.

Напомним, закон о банках в первом чтении был принят 30 марта. После этого он был заблокирован рекордным количеством поправок - более 16,5 тысяч.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире