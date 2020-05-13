Политика Зеленский уже завтра может продлить запрет на российские соцсети

2020-05-13 21:00 102
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Уже завтра, 14 мая, буде опубликован указ о продлении запрета на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники". Офис Владимира Зеленского и Совет НБУ уже подготовили его.

Об этом со ссылкой на заместителя главы комитета цифровой трансформации, нардепа от "Слуги народа" Александра Федиенко, сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что соответствующее решение будет опубликовано уже завтра 14 мая.

По словам Федиенко, это вопрос национальной безопасности и в команде президента Владимира Зеленского к этому относятся очень серьезно, поэтому решение уже принято и в ближайшее время будет опубликовано официально.

"Это не самый важный вопрос на данный момент, но достаточно приоритетный, ведь касается информационного оружия. За весь период санкций экосистема этих ресурсов ("Вконтакте", "Одноклассники") уже утратила нашу, украинскую аудиторию. Если даже гипотетически предположить, что через много лет ограничения снимут, то аудитория перепрофилируется на другие ресурсы", – считает Федиенко.

Напомним, что глава СБУ Иван Баканов предлагает расширить список запретных российских сайтов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

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