Политика Нардепы уже заблокировали принятый вчера "антиколомойский" закон

2020-05-14 09:40 342
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Нардепы Антон Поляков и Александр Дубинский зарегистрировали в Раде проекты постановления об отмене результатов голосования за банковский закон. Об этом сообщается на сайте парламента.

Так, внефракционный (исключен из фракции Слуга народа) народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон о банках, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом. На сайте парламента соответствующий проект постановления получил номер № 2571-д-П. Он был получен и передан на рассмотрение руководству Рады. Текста проекта постановления на сайте Верховной Рады по состоянию на ночь с 13 на 14 мая - нет.

Аналогичный проект постановления об отмене результатов голосования за "антиколокойский" закон зарегистрировал и депутат от Слуги народа Александр Дубинский. Текст его постановления на сайте парламента также отсутствует.

Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан спикером и передан на подпись президенту. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 19 мая.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла закон о банках, который окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

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