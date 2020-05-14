Спорт Андрей Шевченко заявил, что готов возглавить Милан, но когда-нибудь потом

2020-05-14 15:46 165

Глава тренерского штаба сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в будущем не откажется возглавить итальянский "Милан".

"Я бы хотел, чтобы это однажды произошло. Я всегда храню это в своем сердце, и я очень люблю фанатов. Посмотрим, но это одна из моих целей. Однако сейчас я думаю только о сборной Украины. "Милану" нужно постараться закончить сезон как можно лучше.

Все должны отдавать максимум сил на поле, чтобы показать уважение к болельщикам. А потом посмотрим, что произойдет, и что нам принесет будущее", - сказал Шевченко Sky Sport Italia.

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах. В составе "россо-нерри" он выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, Лигу чемпионов, а в 2004 году выиграл "Золотой мяч".

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