Спорт Андрей Шевченко заявил, что готов возглавить Милан, но когда-нибудь потом

2020-05-14 15:46 165
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Глава тренерского штаба сборной Украины Андрей Шевченко признался, что в будущем не откажется возглавить итальянский "Милан".  

"Я бы хотел, чтобы это однажды произошло. Я всегда храню это в своем сердце, и я очень люблю фанатов. Посмотрим, но это одна из моих целей. Однако сейчас я думаю только о сборной Украины. "Милану" нужно постараться закончить сезон как можно лучше.

Все должны отдавать максимум сил на поле, чтобы показать уважение к болельщикам. А потом посмотрим, что произойдет, и что нам принесет будущее", - сказал Шевченко Sky Sport Italia.

Андрей Шевченко играл за "Милан" в 1999-2006 и 2008-2009 годах. В составе "россо-нерри" он выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии, Лигу чемпионов, а в 2004 году выиграл "Золотой мяч".

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Футболисты и тренеры Украинской Премьер-лиги высказываются против доигровки чемпионата в Киеве

2020-05-07 21:30 723

фото + видео Переполох в "Борисполе": авиарейс для возвращения иностранцев в Милан через Франкфурт заблокирован

2020-04-25 13:30 3048

Медик раскрыл суровую правду об эпидемии коронавируса и карантине в Италии

2020-03-19 12:15 3606

видео Роковый Кобзарь: каверы украинских музыкантов на стихи Тараса Шевченко

2020-03-09 10:11 4686

Еще новости в разделе "Спорт"

Андрей Шевченко заявил, что готов возглавить Милан, но когда-нибудь потом

2020-05-14 15:46 165

Футбол жив! Названы точные даты открытия чемпионатов Англии и Испании

2020-05-12 12:43 927

видео «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

2020-05-10 10:00 1362

Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца"

2020-05-07 17:45 1842
Все статьи раздела "Спорт"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Андрей Шевченко заявил, что готов возглавить Милан, но когда-нибудь потом 2020-05-14 15:46 165
Футбол жив! Названы точные даты открытия чемпионатов Англии и Испании 2020-05-12 12:43 927
видео «Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец вызвал Усика на бой без правил 2020-05-10 10:00 1362
Чемпионов мира Усика и Ломаченко внесли в базу данных "Миротворца" 2020-05-07 17:45 1842

Лента

18:30 В Минкульте назвали сроки открытия кинотеатров и театров
18:00 Теперь уже официально: названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу
17:30 Зеленский сделал важное заявление об открытии непродовольственных рынков в Украине
17:00 Путин обидел Лукашенко ценой газа
16:30 Медики рассказали, как быстро состояние больного коронавирусом переходит в критическое
15:46 Андрей Шевченко заявил, что готов возглавить Милан, но когда-нибудь потом
15:14 В этом году Украина закупит в США бронекатера и ракетные комплексы Javelin
видео 14:41 Лучшие фильмы в жанре мистика - ТОП лент о загадочном и необъяснимом
14:12 Командующий Нацгвардии выздоровел от коронавируса нового типа
13:45 В Украине уже в пять раз больше зараженных, чем могут принять больницы - ситуация по областям