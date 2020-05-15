Официальный и реальный курс валют на 15 мая - почем доллар и евро

Нацбанк установил на 15 мая курс доллара на уровне 26,67 грн. Так, за минувшие сутки доллар подешевел на 1 коп.
Европейская валюта подешевела более значительно - сразу на 24 коп. Официальный курс евро в пятницу составляет 28,78 грн.
Рубль также подешевел, сегодня его курс по отношению к гривне составляет 0,359 грн.
На наличном рынке также произошли определенные изменения. Как сообщает сегодня "Минфин", средний курс доллара в украинских банкакх и обменных пунктах составляет 26,60-26,90 грн.
По сравнению с прошлым рабочим днем доллар в покупке подешевел на 5 коп., хотя в продаже остался на прежнем уровне.
Евро в покупке подешевело на 4 коп., в продаже его курс просел на 10 коп. Наличный курс евро составляет 28,56-29,00 грн.
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