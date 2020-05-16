Экономика Курс валют резко изменится, гривна нанесла удар по доллару и евро: что будет в обменниках

2020-05-16 13:30 315

Курс доллара на выходных и 18 мая кардинально удивит украинцев

Об этом говорится на официальном портале Нацбанка.

В частности, государственный регулятор решил укрепить курс гривни более чем на 4 копейки по отношению к доллару и на 2 копейки по отношению к евро.

Так, Национальный банк установил официальные курсы валют на 18 мая на следующем уровне:

– 100 американских долларов – 2663,80 гривен (-0,0412 грн)

– 100 евро – 2876,77 гривен (-0,2422 грн).

Что касается курса доллара на межбанковском валютном рынке, то в продаже он просел на 6 копеек до 26,63 грн/долл., в покупке упал также на 6 копеек – до 26,61 грн/долл. Курс евро, в свою очередь, в продаже подрос на 5 копеек – до 29,85 гривен за евро.

Ранее мы рассказывали о том, что ведущие аналитики не рекомендуют украинцам в условиях карантина продавать валюту.

Наоборот, сейчас украинцам лучше покупать доллар несмотря на то, что кому-то курс валют может показаться не очень выгодным.

Эксперты предупреждают, что скоро курс доллара в Украине пойдет вверх, а последний благоприятный шанс для покупки долларов как средства накопления говорят будет на следующей неделе.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупредил украинцев, что инфляционный тренд никуда не исчез. По его словам, у бизнеса есть спрос на валюту, и когда страна начнет выходить из карантина, начнут активно покупать доллары.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире