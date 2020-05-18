Спорт Стало известно имя соперника 53-летнего Тайсона в его первом бою после возвращения

2020-05-18 20:30 264
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Американский боксер Шэннон Бриггс заявил, что он станет первым соперником своего легендарного соотечественника Майка Тайсона после его возвращения в спорт.

Слова Бриггса приводит Daily Mail.

"Я только, что разговаривал с Майком. Все одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет", - заявил Бриггс. В то же время он отметил, что это будет выставочный бой, собранные деньги с которого будут направлены на благотворительность.

Тайсон свой последний бой провел в 2005 году. На его счету 50 побед и 6 поражений, еще два поединка с его участием признаны несостоявшимися. Летом ему исполнится 54 года. Бриггс карьеру не завершал, однако свой последний бой он провел в 2016 году. На счету 48-летнего боксера 60 побед, 6 поражений и 1 ничья, 1 поединок с его участием признан несостоявшимся.

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