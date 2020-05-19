Политика Рада без труда разблокировала вступление в силу антиколомойского закона

2020-05-19 12:41 246
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Рада сегодня разблокировала подписание так называемого "антиколомойского" закона. Ранее в парламент подали два постановления об отмене результатов голосования, но ни одно из них нардепы не поддержали.

Эти постановления блокировали подписание закона для спикера ВР Дмитрия Разумкова и, соответственно, президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 13 мая ВРУ окончательно запретила возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности. Предусматривается также возможность компенсации убытков и упущенной выгоды для бывших владельцев банков, ликвидация или национализация которых будет признана незаконной.

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