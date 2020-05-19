Политика У Зеленского озвучили сроки принятия закона об игорном бизнесе

2020-05-19 17:30 291

Верховная Рада Украины может до конца мая принять законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению законопроект о легализации игорного бизнеса в режиме внеочередных сессий. Однако это стало возможным с возвращением к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний.

"До конца мая мы его планируем принять", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, Верховная Раде планировала принять закон об игорном бизнесе 21 мая. Однако затем спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе парламент не будет рассматривать данный закон.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире