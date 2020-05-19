Политика У Зеленского озвучили сроки принятия закона об игорном бизнесе

2020-05-19 17:30 291
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Верховная Рада Украины может до конца мая принять законопроект о легализации игорного бизнеса. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению законопроект о легализации игорного бизнеса в режиме внеочередных сессий. Однако это стало возможным с возвращением к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний.

"До конца мая мы его планируем принять", - подчеркнул Арахамия.

Напомним, Верховная Раде планировала принять закон об игорном бизнесе 21 мая. Однако затем спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе парламент не будет рассматривать данный закон.

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