Политика Пенсии, торговля бензином и банкротство - какие законопроекты Рада рассмотрит сегодня

2020-05-20 09:38 285
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Сегодня парламент Украины рассмотрит законопроект по усовершенствованию организационно-правовых основ деятельности СБУ.

На повестке дня Рады на 20 мая также изменения в Регламент относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента предложен проект закона относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

В планах парламента сегодня ратификация и документ по приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, Рада определится относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации спорта ученического и Учреждения бизнес-омбудсмена.

Сегодня в зале под куполом также рассмотрят изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства и в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай как все изменится после пандемии Covid-19

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Какие законопроекты Верховная Рада рассмотрит 13 мая - повестка дня

2020-05-13 10:11 1089

Стала известна дата и время внеочередного заседания Верховной Рады

2020-04-22 14:16 2238

Диджитализация: нардепам купили планшеты почти за 14 млн грн

2019-12-16 13:44 1260

Гладковскому вручили подозрение: какие суммы фигурируют в деле

2019-10-19 11:00 4479

Еще новости в разделе "Политика"

ГРАФИК Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства

2020-05-20 13:44 501

видео Год после инаугурации - пресс-конференция Владимира Зеленского

2020-05-20 10:09 327

Пенсии, торговля бензином и банкротство - какие законопроекты Рада рассмотрит сегодня

2020-05-20 09:38 285

Трампу нужен компромат: озвучен тревожный прогноз по отношениям США и Украины

2020-05-19 18:00 1359
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

ГРАФИК Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства 2020-05-20 13:44 501
видео Год после инаугурации - пресс-конференция Владимира Зеленского 2020-05-20 10:09 327
Пенсии, торговля бензином и банкротство - какие законопроекты Рада рассмотрит сегодня 2020-05-20 09:38 285
Трампу нужен компромат: озвучен тревожный прогноз по отношениям США и Украины 2020-05-19 18:00 1359

Лента

15:14 В Венгрии приняли закон, который фактически запрещает смену пола
14:45 Ученые определили список продуктов, значительно ускоряющих старение
14:12 Нежданчики Зеленского: Большая подборка перлов и неожиданных заявлений президента
ГРАФИК 13:44 Год на Банковой: Что произошло с рейтингом Зеленского за время президентства
13:16 Египет впервые отметит мусульманский праздник в условиях тотального запрета
12:43 Каждый второй украинец считает запрет соцсетей РФ ограничением своих прав
11:42 Доллар возвращается к психологической отметке в 25 грн, а евро снова подорожало
КАРТА 11:14 Холодно, ветрено и дождливо: точный прогноз погоды на 20 и 21 мая
видео 10:41 Инаугурация Зеленского - как год назад президент получал символы власти
видео 10:09 Год после инаугурации - пресс-конференция Владимира Зеленского