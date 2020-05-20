Политика Пенсии, торговля бензином и банкротство - какие законопроекты Рада рассмотрит сегодня

2020-05-20 09:38 285

Сегодня парламент Украины рассмотрит законопроект по усовершенствованию организационно-правовых основ деятельности СБУ.

На повестке дня Рады на 20 мая также изменения в Регламент относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении.

Для повторного рассмотрения с предложениями президента предложен проект закона относительно усовершенствования пенсионного обеспечения.

В планах парламента сегодня ратификация и документ по приватизации земель государственных и коммунальных сельскохозяйственных предприятий.

Кроме того, Рада определится относительно деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации спорта ученического и Учреждения бизнес-омбудсмена.

Сегодня в зале под куполом также рассмотрят изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства и в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за незаконную торговлю горючим.

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