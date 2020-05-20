Экономика Гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники

2020-05-20 17:30 1506

По завершению ограничительных мер курс доллара может снизиться, но осенью экономисты прогнозируют новый скачок

По словам аналитика Галины Хейло, выход Украины из карантина не сильно повлияет на курс доллара по отношению к национальной валюте.

Колебания курса доллара могут скорее всего быть из-за политической нестабильности, если спад экономики спровоцирует протесты среди населения.

Но поскольку Украина выполнила требования МВФ и в скором времени должна получить миллиардный транш, то курс доллара должен укрепиться.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - озвучила Хейло свой прогноз.

Эксперт Андрей Хмелевский, в свою очередь, утверждает, что выход страны из карантина немного стабилизирует валютный курс, а вот осенью нужно приготовиться к кризису.

"В течение лета не исключено укрепление гривны до 25 грн за доллар. Поэтому, лето является благоприятным периодом для покупки доллара тем, кто имеет лишнюю гривну и планирует сделать сбережения. Однако, осенью нас ждет очередная волна девальвации, еще больше, чем была в начале года", - предупредил аналитик украинцев.

Ранее глава НБУ Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после завершения карантина. Он уверяет, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер через китайский вирус.

По словам смолия, в регуляторе не ожидают, что после завершения карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - пояснил Смолий.

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