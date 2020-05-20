Экономика Гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники

2020-05-20 17:30 1506
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

По завершению ограничительных мер курс доллара может снизиться, но осенью экономисты прогнозируют новый скачок

По словам аналитика Галины Хейло, выход Украины из карантина не сильно повлияет на курс доллара по отношению к национальной валюте.

Колебания курса доллара могут скорее всего быть из-за политической нестабильности, если спад экономики спровоцирует протесты среди населения.

 Но поскольку Украина выполнила требования МВФ и в скором времени должна получить миллиардный транш, то курс доллара должен укрепиться.

"Основные требования МВФ - это закон об обороте земли и "антиколомойський" закон - выполнены, тогда курс может отреагировать незначительным снижением", - озвучила Хейло свой прогноз.

Эксперт Андрей Хмелевский, в свою очередь, утверждает, что выход страны из карантина немного стабилизирует  валютный курс, а вот осенью нужно приготовиться к кризису.

"В течение лета не исключено укрепление гривны до 25 грн за доллар. Поэтому, лето является благоприятным периодом для покупки доллара тем, кто имеет лишнюю гривну и планирует сделать сбережения. Однако, осенью нас ждет очередная волна девальвации, еще больше, чем была в начале года", - предупредил аналитик украинцев.

Ранее глава НБУ Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после завершения карантина. Он уверяет, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса доллара по отношению к гривне по окончанию ограничительных мер через китайский вирус.

По словам смолия, в регуляторе не ожидают, что после завершения карантина украинцы массово побегут скупать американскую валюту.

 "Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", - пояснил Смолий.
 
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире
загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Доллар возвращается к психологической отметке в 25 грн, а евро снова подорожало

2020-05-20 11:42 414

Курс валют в Украине: доллар продолжает падение, а евро начал дорожать

2020-05-19 11:40 579

Половина зараженных COVID-19 украинцев не знают, как заболели

2020-05-18 17:00 630

Курс валют резко изменится, гривна нанесла удар по доллару и евро: что будет в обменниках

2020-05-16 13:30 1536

Еще новости в разделе "Экономика"

Гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники

2020-05-20 17:30 1506

Доллар возвращается к психологической отметке в 25 грн, а евро снова подорожало

2020-05-20 11:42 414

Курс валют в Украине: доллар продолжает падение, а евро начал дорожать

2020-05-19 11:40 579

Курс валют резко изменится, гривна нанесла удар по доллару и евро: что будет в обменниках

2020-05-16 13:30 1536
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники 2020-05-20 17:30 1506
Доллар возвращается к психологической отметке в 25 грн, а евро снова подорожало 2020-05-20 11:42 414
Курс валют в Украине: доллар продолжает падение, а евро начал дорожать 2020-05-19 11:40 579
Курс валют резко изменится, гривна нанесла удар по доллару и евро: что будет в обменниках 2020-05-16 13:30 1536

Лента

22:00 Украина получит огромную сумму от Евросоюза: принято окончательное решение
21:30 Синоптик предупредила о ночных заморозках
21:00 Украинцам напомнили о социальном дистанцировании после ослабления карантина
20:30 Стало известно, когда в Киеве планируют начать пляжный сезон
20:00 Кабмин решил открыть границы Украины
19:30 В ЦОЗ заявили, что половина областей пока не могут смягчить карантин
19:00 Когда в Украине запустят автобусы, поезда и авиасообщение: точные даты и инфографика
18:30 В Украине вводят новый карантин: Шмыгаль сделал срочное заявление, "с 22 мая..."
18:00 Названы осложнения от COVID, которые остаются на всю жизнь
17:30 Гривна рухнет, украинцев предупредили о скачке курса доллара: нужно ли идти в обменники