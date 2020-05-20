Политика Украина получит огромную сумму от Евросоюза: принято окончательное решение

2020-05-20 22:00 102

Совет Европейского Союза 20 мая принял решение о выделении Украине 1,2 миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Известно, что средства выделят двумя частями, а доступны они будут в течение двенадцати месяцев с момента утверждения.

У Украины будет максимум 15 лет, чтобы погасить данный кредит, подчеркнули в ведомстве.

В ближайшее время Еврокомиссия должна подписать с правительством Украины меморандум о выделении средств.

Кроме Украины, финансовую помощь выделили Албании (180 млн евро), Боснии и Герцеговине (250 млн), Грузии (150 млн), Иордании (200 млн), Косово (100 млн), Молдове (100 млн), Черногории (60 млн), Северной Македонии (160 млн) и Тунису (600 млн).

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире