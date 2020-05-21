Экономика После продления карантина в Украине снова начали дорожать евро и доллар

2020-05-21 12:16 207
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Нацбанк Украины установил на  21 мая курс доллара на уровне 26,58 грн. Такие цифры привекдены на официальном сайте НБУ.

Так, за минувшие сутки американский доллар официально подорожал в Украине на 7 коп.

Подскочил и курс единой валюты ЕС. Евро по сравнению с показателем 20 мая вырос на 12 коп., его курс в данное время составляет 29,14 грн.

Рубль немного подорожал. Сейчас по отношению к гривне его курс - 0,370 грн.

Напомним, вчера Кабмин принял решение о продлении карантина в Украине до 22 июня.

При этом будут постепенно вводиться ослабления. В частности, с 22 мая запускают общественный транспорт, а с 25 мая - метро.

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