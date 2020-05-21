Политика США предложили Украине план по возвращению Донбасса: "Жестко перекрыть"

2020-05-21 19:00 306

Украина может вернуть Донбасс, при этом воздержавшись от предложения России «выменять» его на Крым

Государство может, по примеру российской стороны, сыграть в «многоходовочку», сделав вид, что соглашается на такой план при условии его поэтапного выполнения.

Такое мнение озвучил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в ноябре 2018 года.

«То есть говорить, что мы совсем отказываемся - нет. Но мы говорим, что максимум, на что мы можем пойти, - на поэтапное решение вопроса. А там - или ишак сдохнет, или султан умрет», – пояснил он.

Подобный план, по мнению военного, может стать шансом на введение миротворцев на оккупированные территории.

Однако американские эксперты предлагают Украине свой план деоккупации Донбасса.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть «границу», никого и ничего не пускать, даже ресурсы - электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России. Она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», - пояснил Романенко.

В соцсетях на такой вариант развития событий пользователи отреагировали по-разному.

«За 6 лет ни в Крыму, ни в Донбассе не было ни одной попытки сопротивления оккупантам. Значит, там местное население полностью все устраивает. Посмотрите, какие они шоу-праздники устраивают, как отзываются об Украине», «А без США мы никак не можем обойтись?», «Нахрен этот Донбасс нам. Промышленности нет, все разворовано рашкой и жителями, все разбито. Люди не работают, отчислений ПФ нет 6 лет, с какого перепугу выплачивать пенсии тем, кто живёт в «ДНР» и «ЛНР»?», «Какой свет? Пусть «лампочка Ильича» и скрепы светят», «100% все отрезать, закрыть, оградить ... Кто хотел уехать, то уехал, пусть чешутся сепары!», – пишут в комментариях.

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