США предложили Украине план по возвращению Донбасса: "Жестко перекрыть"

Украина может вернуть Донбасс, при этом воздержавшись от предложения России «выменять» его на Крым
Государство может, по примеру российской стороны, сыграть в «многоходовочку», сделав вид, что соглашается на такой план при условии его поэтапного выполнения.
Такое мнение озвучил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в ноябре 2018 года.
«То есть говорить, что мы совсем отказываемся - нет. Но мы говорим, что максимум, на что мы можем пойти, - на поэтапное решение вопроса. А там - или ишак сдохнет, или султан умрет», – пояснил он.
Однако американские эксперты предлагают Украине свой план деоккупации Донбасса.
«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть «границу», никого и ничего не пускать, даже ресурсы - электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России. Она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», - пояснил Романенко.
В соцсетях на такой вариант развития событий пользователи отреагировали по-разному.
«За 6 лет ни в Крыму, ни в Донбассе не было ни одной попытки сопротивления оккупантам. Значит, там местное население полностью все устраивает. Посмотрите, какие они шоу-праздники устраивают, как отзываются об Украине», «А без США мы никак не можем обойтись?», «Нахрен этот Донбасс нам. Промышленности нет, все разворовано рашкой и жителями, все разбито. Люди не работают, отчислений ПФ нет 6 лет, с какого перепугу выплачивать пенсии тем, кто живёт в «ДНР» и «ЛНР»?», «Какой свет? Пусть «лампочка Ильича» и скрепы светят», «100% все отрезать, закрыть, оградить ... Кто хотел уехать, то уехал, пусть чешутся сепары!», – пишут в комментариях.
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