Экономика Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам

2020-05-24 14:30 1665
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

 

Курс валют в Украине 24 мая проявит небывалую смелость гривны, доллар и евро повалятся вниз

Об этом говорится в прогнозе Национального банка Украины.

Доллар будет торговаться по 26,7556 гривен за один американский «вечнозеленый». Предполагается, что валюта упадет на 0,0113 гривны.

Еще больше обвалится стоимость евро. Он будет торговаться по 29,1676 гривен за одну купюру: падение составит 0,294 гривны.

Кроме того, утверждают в Национальном банке, к средине последнего рабочего дня доллар торговался по курсу: 2674,73 гривны за стодолларовую купюру.

Как сообщалось ранее, эксперты объясняют резкие скачки курса доллара появлением во вторник на межбанковском рынке крупных покупателей валюты.

Несколько крупных покупателей одновременно интересовались крупными суммами в $50-70 млн, что, соответственно, двинуло курс доллара вверх, и достаточно резво.

По словам аналитика Олега Пендзина, спрос курса ситуативно вырос из-за продажи Минфином валютных облигаций. Не у всех покупателей нашлось достаточно валюты, поэтому им пришлось выходить на межбанковский рынок, из-за чего в итоге образовался дефицит валюты, который был восполнен продавцами, но по более высокому курсу.

 Украинцев предупреждают, что курс доллара будет нестабильным еще неделю несмотря на то, что страна выходит из карантина. 

"Пока этот спрос (на валюту - ред.) незначителен, чтобы можно было наверняка говорить о том, что тренд поменялся и курс доллара пойдет вверх. Еще неделю ожидаю, что курс будет колебаться в пределах 26,8 – 27,3 грн/доллар", – предупреждает финансист Александр Охрименко.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом интересном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Курс валют на 22 мая: В Украине резко подорожали доллар и евро

2020-05-22 11:42 705

Наличный доллар подскочил после затяжного снижения

2020-05-21 20:00 477

После продления карантина в Украине снова начали дорожать евро и доллар

2020-05-21 12:16 624

В НБУ рассказали, куда уйдет вся сумма нового транша кредита МВФ

2020-05-21 10:11 738

Еще новости в разделе "Экономика"

Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам

2020-05-24 14:30 1665

Зеленский объяснил, как потратят деньги МВФ

2020-05-23 10:00 858

Банкиры нашли простой и надежный способ снизить риски по кредитам

2020-05-22 13:16 690

Курс валют на 22 мая: В Украине резко подорожали доллар и евро

2020-05-22 11:42 705
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам 2020-05-24 14:30 1665
Зеленский объяснил, как потратят деньги МВФ 2020-05-23 10:00 858
Банкиры нашли простой и надежный способ снизить риски по кредитам 2020-05-22 13:16 690
Курс валют на 22 мая: В Украине резко подорожали доллар и евро 2020-05-22 11:42 705

Лента

видео 15:00 Вооруженные силы США испытали лазерное оружие в Тихом океане
14:30 Доллар обвалится сразу после выходных, НБУ поразил новыми цифрами: чего ждать украинцам
14:00 В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране
13:30 В киевском метрополитене сделали разметки для пассажиров на время карантинных мер поездки
13:00 Депутаты группы Доверие отвергают версию самоубийства Давыденко
12:30 Видеофиксация нарушений ПДД: какие основания для обжалования штрафа
12:00 Чехия возобновила выдачу рабочих виз гражданам Украины
11:30 Пенсии будут платить по-новому, Кабмин решил резко изменить правила: кто получит деньги первым
11:00 Смерть депутата Давыденко: полиция расследует умышленное убийство
10:30 Третий день подряд - в Украине сокращается число новых случаев Covid-19