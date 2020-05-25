Спорт Когда и где пройдет долгожданный титульный бой между Уайлдером и Фьюри

2020-05-27 12:16 123

Долгожданный поединок между боксерами-супертяжеловесами британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером может пройти в Макао, Китае или Австралии, сообщает TalkSport.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сейчас вовсю пытается вернуть большой бокс после карантина. Первые поединки могут состояться в июне-июле.

"Ищем там, где Covid-19 не считается проблемой. Изучаем возможность провести бой в Макао, Китае, а также на крупной арене в Австралии. У них там, похоже, контролируют коронавирус", – сказал Арум.

Напомним, первый бой между Уайлдером и Фьюри завершился вничью. Во второй раз Фьюри уверенно и красочно нокаутировал Уайлдера.

Тем временем в Англии также хотят провести супербой с участием Фьюри. Чемпион мира WBC может встретиться с британцем Энтони Джошуа.

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