Политика США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома

2020-05-25 14:11 222
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сообщает The Hill.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Они собирались когда-нибудь устроить шоу на HBO, как это было с Чернобылем, только об этом вирусе", — сказал О'Брайен, ссылаясь на мини-сериал 2019 года, рассказывающий о взрыве реактора ЧАЭС в 1986 году.

На вопрос, обвиняет ли он китайское правительство в целом или местных чиновников в сокрытии информации, О'Брайен ответил: "Мы не знаем, потому что они выгнали всех репортеров, и они не позволили бы следователям (Центров по контролю и профилактике заболеваний) войти, и они до сих пор блокируют работу следователей".

"Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути", — добавил он.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19

2020-05-25 17:00 39

фото Хвора на COVID - 19 очільниця медичного департаменту Вінницької ОДА інфікувала медиків

2020-05-25 12:09 222

видео Вооруженные силы США испытали лазерное оружие в Тихом океане

2020-05-24 15:00 819

Третий день подряд - в Украине сокращается число новых случаев Covid-19

2020-05-24 10:30 654

Еще новости в разделе "Политика"

США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома

2020-05-25 14:11 222

В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране

2020-05-24 14:00 855

Смерть депутата Давыденко: полиция расследует умышленное убийство

2020-05-24 11:00 783

НАТО срочно созывает послов из-за выхода США из Договора об открытом небе

2020-05-22 09:40 1035
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома 2020-05-25 14:11 222
В Иране назвали виновного в сбивании украинского самолета в Тегеране 2020-05-24 14:00 855
Смерть депутата Давыденко: полиция расследует умышленное убийство 2020-05-24 11:00 783
НАТО срочно созывает послов из-за выхода США из Договора об открытом небе 2020-05-22 09:40 1035

Лента

фото 17:00 Растет как под линейку: В Беларуси плюс почти тысяча больных COVID-19
16:30 Когда начнут продавать железнодорожные билеты? В Кабмине ответили
15:51 Виктор Ляшко «поднялся» благодаря уголовнику и его СПИД-инфицированию
15:46 МИД раскрыл точные данные по заражению украинцев за границей
15:12 Премьер-министра Израиля начали судить за мошенничество и коррупцию
14:45 COVID-19 захватывает мир - заражены уже более 5,5 миллионов человек
14:11 США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома
13:42 Как изменился за выходные официальный курс доллара и евро
фото 13:14 ЧП в Одесской области - в реке утонуло авто с пограничниками
12:43 Сколько зараженных коронавирусом в разных областях Украины