Политика США идет на конфликт с Китаем - новое резкое заявление Белого дома

2020-05-25 14:11 222

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен сравнил реакцию Китая на вспышку коронавируса с реакцией Советского Союза на катастрофу на Чернобыльской АЭС в 1986 году, сообщает The Hill.

"Это был вирус, выпущенный Китаем. Они собирались когда-нибудь устроить шоу на HBO, как это было с Чернобылем, только об этом вирусе", — сказал О'Брайен, ссылаясь на мини-сериал 2019 года, рассказывающий о взрыве реактора ЧАЭС в 1986 году.

На вопрос, обвиняет ли он китайское правительство в целом или местных чиновников в сокрытии информации, О'Брайен ответил: "Мы не знаем, потому что они выгнали всех репортеров, и они не позволили бы следователям (Центров по контролю и профилактике заболеваний) войти, и они до сих пор блокируют работу следователей".

"Неважно, были ли это местные чиновники или Коммунистическая партия Китая, это было прикрытие, и в конце концов мы докопаемся до сути", — добавил он.

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