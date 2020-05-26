Спорт Шахтер - Динамо: Стали известны день и время начала матча

2020-05-26 19:30 204

Сегодня, 26 мая, стало известно, что сезон в Favbet Лиге возобновиться 30 мая. Соответствующее развитие событий одобрило Министерство здравоохранения.

Уже в воскресенье, 31 мая, состоится главное дерби страны – матч между Шахтером и Динамо. Поединок пройдет на киевском НСК Олимпийский.

Добавим, что игру 24 тура Favbet Лиги в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало трансляции – в 16:55. Не пропустите!

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси. Сезон в Нидерландах, Франции и Бельгии был досрочно завершен. В свою очередь, Бундеслига уже возобновилась.

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