Спорт Шахтер - Динамо: Стали известны день и время начала матча

2020-05-26 19:30 204
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Сегодня, 26 мая, стало известно, что сезон в Favbet Лиге возобновиться 30 мая. Соответствующее развитие событий одобрило Министерство здравоохранения.

Уже в воскресенье, 31 мая, состоится главное дерби страны – матч между Шахтером и Динамо. Поединок пройдет на киевском НСК Олимпийский.

Добавим, что игру 24 тура Favbet Лиги в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало трансляции – в 16:55. Не пропустите!

Напомним, из-за пандемии коронавируса все европейские первенства были приостановлены, кроме чемпионата Беларуси. Сезон в Нидерландах, Франции и Бельгии был досрочно завершен. В свою очередь, Бундеслига уже возобновилась.

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Спорт

Шахтер - Динамо: Стали известны день и время начала матча 2020-05-26 19:30 204
Чисора анонсировал новый бой против Александра Усика 2020-05-25 19:00 882
Стало известно имя соперника 53-летнего Тайсона в его первом бою после возвращения 2020-05-18 20:30 1899
Андрей Шевченко заявил, что готов возглавить Милан, но когда-нибудь потом 2020-05-14 15:46 2196

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