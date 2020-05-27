Спорт Названо точное время и место финального матча Кубка Украины по футболу

2020-05-28 09:14 228

Украинская ассоциация футбола в этом году решила перенести финал Кубка Украины по футболу во Львов.

"Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове... на стадионе "Арена Львов", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый на Facebook-странице.

По его данным, финальный поединок Кубка Украины пройдет 8 июля.

Напомним, чемпионат Украины в середине марта был приостановлен из-за пандемии китайскогокоронавируса. Филан должны были провести в Тернополе, но из-за сложной ситуацией с пандемией коронавируса место проведения изменили.

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