Названо точное время и место финального матча Кубка Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола в этом году решила перенести финал Кубка Украины по футболу во Львов.
"Финал Кубка Украины по футболу состоится во Львове... на стадионе "Арена Львов", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый на Facebook-странице.
По его данным, финальный поединок Кубка Украины пройдет 8 июля.
Напомним, чемпионат Украины в середине марта был приостановлен из-за пандемии китайскогокоронавируса. Филан должны были провести в Тернополе, но из-за сложной ситуацией с пандемией коронавируса место проведения изменили.
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