Мир видео SpaceX и NASA запускает человека в космос: онлайн-трансляция

2020-05-27 20:00 99
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Исторический для NASA полет SpaceX Crew Dragon состоится в ночь с 27 на 28 мая 2020 года в рамках проекта Launch America (Demo-2)

В ночь с 27 на 28 мая 2020 года в 00:33 по киевскому времени состоится исторический запуск Launch America. Сама миссия получила кодовое название Demo-2. В рамках полета NASA совместно с SpaceX Илона Маска запустят экипаж на Международную космическую станцию ​​(МКС) с территории США на космическом корабле нового поколения Crew Dragon.

Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого будут люди – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

Это будет масштабное событие, которое нельзя пропустить. Пандемия коронавируса означает, что следить за запуском можно будет в интернете. В частности, Сегодня.Lifesyle будет транслировать запуск космического корабля.

Будьте готовы к знаковым моментам, поскольку это будет зрелищный старт. SpaceX отправит Crew Dragon на той же ракете, которая отправила Tesla Roadster к Марсу Falcon 9. В первый почти за 10 лет пилотируемый американский полет отправятся астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен.

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