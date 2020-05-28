Коронавирус Ученые заявили, что лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет

2020-05-28 17:00 162

Французские специалисты из Института Пастера заявили, что люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию.

В Страсбурге было проведено исследование, в рамках которого велось наблюдение за состоянием здоровья 160 докторов, имевших положительный анализ на коронавирус. Однако все врачи болели в лёгкой форме. Результаты показали, что у заболевших формировались антитела на протяжении 15 дней с начала инфицирования, передает news.ru.

Исследователи пришли к выводу, что около 98% врачей имеют антитела на протяжении 28–41 дня после появления первых симптомов.

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