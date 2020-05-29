Спорт В Италии утвердили старт нового футбольного сезона на 13 июня

2020-05-29 14:14 204

Итальянская ассоциация футбола утвердила возобновление сезона 13 июня, передает La Gazzetta dello Sport

"Встреча руководителей прошла очень продуктивно. Итальянский футбол возвращается, так и должно быть. Если динамика заражений изменится, а мы будем вынуждены вновь приостановить чемпионат, Федерация футбола Италии заверила меня, что существует план B – плей-офф, а также план C – фиксация положения команд. В результате можно сказать, что чемпионат возобновится 20 июня. Также существует вероятность того, что Кубок Италии может быть сыгран 13 и 17 июня", – сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора .

Напомним, 16 мая возобновился чемпионат Германии. 30 мая нас ждет возобновление украинской Премьер-лиги.В Испании намерены сыграть первые матчи также 13 июня. В Англии рестарт сезона произойдет 17 июня.

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