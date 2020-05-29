Экономика Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют

2020-05-29 12:10 150
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

Уже традиционно в Украине в конце рабочей недели немного дешевеют основные валюты. Так, на сегодня НБУ установил  курс доллара на уровне 26,90 грн. 

Так, по сравнению с четвергом (28 мая) доллар после почти недели постепенного роста подешевел сразу на 10 коп.

Изменился и официальный курс единой валюты Еврособза. Так, евро подешевел на 9 коп. и составляет 29 мая - 29,62 грн.

Рубль по отношению к гривне в данный момент не изменился, его курс составляет 0,380 грн.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Система автофиксации: в полиции рассказали, как будут штрафовать водителей на евробляхах

2020-05-28 18:00 462

Доллар в обменниках ускорил рост

2020-05-27 18:00 921

Курс валют на сегодня: доллар и евро постепенно идут на повышение

2020-05-27 12:41 573

Страховые компании обяжут обнародовать свою отчетность

2020-05-26 15:12 588

Еще новости в разделе "Экономика"

Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют

2020-05-29 12:10 150

Доллар в обменниках ускорил рост

2020-05-27 18:00 921

Кабмин представил программу спасения экономики в условиях коронакризиса

2020-05-27 15:14 564

Курс валют на сегодня: доллар и евро постепенно идут на повышение

2020-05-27 12:41 573
Все статьи раздела "Экономика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют 2020-05-29 12:10 150
Доллар в обменниках ускорил рост 2020-05-27 18:00 921
Кабмин представил программу спасения экономики в условиях коронакризиса 2020-05-27 15:14 564
Курс валют на сегодня: доллар и евро постепенно идут на повышение 2020-05-27 12:41 573

Лента

13:42 Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию из-за использования дронов
13:16 Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета
12:44 Печерский суд наложил арест на коллекцию картин Порошенко
12:10 Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют
КАРТА 11:45 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: грозовые дожди и потепление
фото 11:12 Вооруженный конфликт перевозчиков Броварах - Аваков раскрыл детали ЧП под Киевом
10:43 У Порошенко заявили, что "видосик" ГБР - не повод явиться на допрос
10:11 1 июня Укрзализныця запустит первые поезда и электрички - какие направления открыты
09:40 Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях
09:12 В Киеве будут перекрывать станции метро в час пик - просят не паниковать