Экономика Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют

2020-05-29 12:10 150

Уже традиционно в Украине в конце рабочей недели немного дешевеют основные валюты. Так, на сегодня НБУ установил курс доллара на уровне 26,90 грн.

Так, по сравнению с четвергом (28 мая) доллар после почти недели постепенного роста подешевел сразу на 10 коп.

Изменился и официальный курс единой валюты Еврособза. Так, евро подешевел на 9 коп. и составляет 29 мая - 29,62 грн.

Рубль по отношению к гривне в данный момент не изменился, его курс составляет 0,380 грн.

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