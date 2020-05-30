Спорт Не Месси и не Роналду: назван самый высокооплачиваемый спортсмен года

2020-05-30 11:30 204
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Авторитетное издание Forbes представило свежий список самых высокооплачиваемых спортсменов года.

Неожиданно для многих первое место в рейтинге занял швейцарский теннисист Роджер Федерер. В течение года он заработал более 106 миллионов долларов.

На втором месте расположился португальский футболист Криштаину Роналду из "Ювентуса", третья строчка у игрока "Барселоны" Лионеля Месси. Они заработали 105 и 104 миллиона соответственно.

Список самых высокооплачиваемых спортсменов:

  • 1. Роджер Федерер - 106 миллионов
  • 2. Криштиану Роналду - 105 миллионов
  • 3. Лионель Месси - 104 миллиона
  • 4. Неймар - 95,5 миллионов
  • 5. ЛеБрон Джеймс - 88,2 миллиона
  • 6. Стефен Карри - 74,4 миллиона
  • 7. Кевин Дюрант - 63,9 миллиона
  • 8. Тайгер Вудс - 62,3 миллиона

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Спорт

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