Спорт Не Месси и не Роналду: назван самый высокооплачиваемый спортсмен года

2020-05-30 11:30 204

Авторитетное издание Forbes представило свежий список самых высокооплачиваемых спортсменов года.

Неожиданно для многих первое место в рейтинге занял швейцарский теннисист Роджер Федерер. В течение года он заработал более 106 миллионов долларов.

На втором месте расположился португальский футболист Криштаину Роналду из "Ювентуса", третья строчка у игрока "Барселоны" Лионеля Месси. Они заработали 105 и 104 миллиона соответственно.

Список самых высокооплачиваемых спортсменов:

1. Роджер Федерер - 106 миллионов

2. Криштиану Роналду - 105 миллионов

3. Лионель Месси - 104 миллиона

4. Неймар - 95,5 миллионов

5. ЛеБрон Джеймс - 88,2 миллиона

6. Стефен Карри - 74,4 миллиона

7. Кевин Дюрант - 63,9 миллиона

8. Тайгер Вудс - 62,3 миллиона

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