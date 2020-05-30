Не Месси и не Роналду: назван самый высокооплачиваемый спортсмен года

Авторитетное издание Forbes представило свежий список самых высокооплачиваемых спортсменов года.
Неожиданно для многих первое место в рейтинге занял швейцарский теннисист Роджер Федерер. В течение года он заработал более 106 миллионов долларов.
На втором месте расположился португальский футболист Криштаину Роналду из "Ювентуса", третья строчка у игрока "Барселоны" Лионеля Месси. Они заработали 105 и 104 миллиона соответственно.
Список самых высокооплачиваемых спортсменов:
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